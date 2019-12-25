В Нижнем Новгороде прошла Губернаторская елка
1400 детей-сирот, детей, которые остались без попечения родителей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей со всего региона были приглашены на елку в КЗ «Юпитер».
В концертном зале «Юпитер» в центре Нижнего Новгорода 25 декабря 2019 года состоялась ставшая традиционной и ежегодной для нижегородского региона Губернаторская елка. Она была организована для ребят, которые остались сиротами или без попечения родителей, живут в многодетных либо малообеспеченных семьях.
На праздник были приглашены 1400 детей с всей Нижегородской области. Здесь их ждало веселое и зажигательное сказочное представление – «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза». Дети очень переживали за Дедушку Мороза и за судьбу новогоднего праздника, однако выяснилось, что обмануть главного Зимнего волшебника России не так-то просто. Даже Чучуне.
Каждый из маленьких гостей праздника получил на Новый год сладкий подарок.
В новогоднем хороводе перед началом праздничного представления принял участие и глав Нижегородской области Глеб Никитин. После чего поздравил детвору со сцены концертного зала:
– Я очень рад видеть здесь столько замечательных, одарённых ребят. Знаю, что вы приехали сюда из разных районов нашей Нижегородской области. И каждый из вас в уходящем году в чём-то отличился – в учёбе, спорте, творчестве. Вы еще маленькие, но уже большие молодцы!
Обязательно нужно помогать тем, кому трудно. Иногда помочь можно даже добрым словом – не забывайте говорить их своим воспитателям, учителям, друзьям, тем, кто идёт с вами по жизни рядом. Ведь без дружбы и взаимопомощи прожить невозможно. Добро же, которые вы сделали другим, обязательно вернется,
Обязательно нужно помогать тем, кому трудно. Иногда помочь можно даже добрым словом – не забывайте говорить их своим воспитателям, учителям, друзьям, тем, кто идёт с вами по жизни рядом. Ведь без дружбы и взаимопомощи прожить невозможно. Добро же, которые вы сделали другим, обязательно вернется,
– обратился к юным гостям праздника глава нижегородского региона.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что 128 юных нижегородцев приглашены на елку в Государственный Кремлевский дворец.
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