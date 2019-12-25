  1. | | В Нижнем Новгороде прошла Губернаторская елка

В Нижнем Новгороде прошла Губернаторская елка

елка Губернаторская в Нижнем Новгороде

1400 детей-сирот, детей, которые остались без попечения родителей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей со всего региона были приглашены на елку в КЗ «Юпитер».

В концертном зале «Юпитер» в центре Нижнего Новгорода 25 декабря 2019 года состоялась ставшая традиционной и ежегодной для нижегородского региона Губернаторская елка. Она была организована для ребят, которые остались сиротами или без попечения родителей, живут в многодетных либо малообеспеченных семьях.

На праздник были приглашены 1400 детей с всей Нижегородской области. Здесь их ждало веселое и зажигательное сказочное представление – «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза». Дети очень переживали за Дедушку Мороза и за судьбу новогоднего праздника, однако выяснилось, что обмануть главного Зимнего волшебника России не так-то просто. Даже Чучуне.

Каждый из маленьких гостей праздника получил на Новый год сладкий подарок.

В новогоднем хороводе перед началом праздничного представления принял участие и глав Нижегородской области Глеб Никитин. После чего поздравил детвору со сцены концертного зала:

– Я очень рад видеть здесь столько замечательных, одарённых ребят. Знаю, что вы приехали сюда из разных районов нашей Нижегородской области. И каждый из вас в уходящем году в чём-то отличился – в учёбе, спорте, творчестве. Вы еще маленькие, но уже большие молодцы!
Обязательно нужно помогать тем, кому трудно. Иногда помочь можно даже добрым словом – не забывайте говорить их своим воспитателям, учителям, друзьям, тем, кто идёт с вами по жизни рядом. Ведь без дружбы и взаимопомощи прожить невозможно. Добро же, которые вы сделали другим, обязательно вернется,

– обратился к юным гостям праздника глава нижегородского региона.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что 128 юных нижегородцев приглашены на елку в Государственный Кремлевский дворец.
Теги : праздник, Новый год, новогодние праздники, новогодние каникулы, новогодние мелодии, сладкое, сладости, подарки, концерты, музыка, театр, театры, дети, зима, мороз

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Арт-квартет Тима Дорофеева имел успех в Нижегородской филармонии
Новое на сайте
Жертвам апноэ во сне чаще угрожает диабет
0
Диетолог рассказала о подходящих и неподходящих сочетаниях продуктов на новогоднем столе
0
Причины, почему ваша прическа не будет, как у звёзд
0
Немецкий врач рассказал о первых симптомах дефицита железа
0


По мутациям сперматозоидов можно предсказать риск аутизма
0
Установка микрокомпьютера поможет при сердечной недостаточности
0
Психотерапевт рассказала, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь
0
Создан гель из крови пациентов для лечения язв стопы
0
Едва не умерший от тромба мужчина создал прибор против тромбов
0
Эксперты рассказали, какой алкоголь можно разбавлять водой
0