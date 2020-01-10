Нижегородцы спасли провалившуюся под лед лосиху
Как сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, спас провалившуюся под лед лосиху старший инспектор Нижегородского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Сергей Шушеров. Но действовал он не один, а вместе с обычными жителями Кстовского района нижегородского региона.
– В новогодние праздники поступило сообщение от граждан о том, что на реке Волга вблизи села Работки под лед провалилась самка лося. Нам удалось ее перенести на берег. На место приехали специалисты ветнадзора и оказали первую помощь животному. Сейчас жизни и здоровью копытного ничего не угрожает. Через несколько дней передержки животное выпустят в естественную среду обитания,
– рассказал Сергей Шушеров.
Достав лосиху на берег из ледяной воды, люди тут же поместили ее в теплое помещение, где обеспечили уход и питание.
Стоит отметить, что сейчас в нижегородском регионе численность копытных животных увеличилась. По результатам проведенного недавно государственного мониторинга выросли популяции как раз косуль и лосей. По данным на 2019 год, в регионе насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. их было 14,9 тыс.) и 963 особи косули (в 2018 г. их было 926).
В 2018 году в регионе утвердили новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области», которая рассчитана на три года. Программа ставит целью сохранение и воспроизводство животных в регионе, в том числе, проведение биотехнических мероприятий по подкормке животных для того, чтобы увеличить их численность.
По поводу сегодняшнего происшествия с лосихой в региональном комитете госохотнадзора отметили, что в подобных случаях никогда не следует пытаться оказать помощь животным самостоятельно. Нужно вызвать на подмогу специалистов-профессионалов, для чего нужно обратиться в экологическую диспетчерскую «Зеленый телефон», которая работает круглосуточно, набрав номер 433?22?11 или по единому номеру 112.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как нижегородцы завершили раскладывать лекарство против бешенства по лисьим норам.
Оставить комментарий