Нижегородцы спасли провалившуюся под лед лосиху

– В новогодние праздники поступило сообщение от граждан о том, что на реке Волга вблизи села Работки под лед провалилась самка лося. Нам удалось ее перенести на берег. На место приехали специалисты ветнадзора и оказали первую помощь животному. Сейчас жизни и здоровью копытного ничего не угрожает. Через несколько дней передержки животное выпустят в естественную среду обитания,

Как сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, спас провалившуюся под лед лосиху старший инспектор Нижегородского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Сергей Шушеров. Но действовал он не один, а вместе с обычными жителями Кстовского района нижегородского региона.– рассказал Сергей Шушеров.Достав лосиху на берег из ледяной воды, люди тут же поместили ее в теплое помещение, где обеспечили уход и питание.Стоит отметить, что сейчас в нижегородском регионе численность копытных животных увеличилась. По результатам проведенного недавно государственного мониторинга выросли популяции как раз косуль и лосей. По данным на 2019 год, в регионе насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. их было 14,9 тыс.) и 963 особи косули (в 2018 г. их было 926).В 2018 году в регионе утвердили новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области», которая рассчитана на три года. Программа ставит целью сохранение и воспроизводство животных в регионе, в том числе, проведение биотехнических мероприятий по подкормке животных для того, чтобы увеличить их численность.По поводу сегодняшнего происшествия с лосихой в региональном комитете госохотнадзора отметили, что в подобных случаях никогда не следует пытаться оказать помощь животным самостоятельно. Нужно вызвать на подмогу специалистов-профессионалов, для чего нужно обратиться в экологическую диспетчерскую «Зеленый телефон», которая работает круглосуточно, набрав номер 433?22?11 или по единому номеру 112.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как нижегородцы завершили раскладывать лекарство против бешенства по лисьим норам