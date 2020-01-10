Юные нижегородцы получили на Новый год спорткомплекс, коньки и полицейского пса

– На итоговом оперативном совещании 2019 года я предложил всем членам правительства и депутатам Законодательного собрания тоже поучаствовать в этой акции. Все коллеги с удовольствием согласились. Выполнять желания детей – огромное счастье. Никогда не надо экономить время на добрых делах. Эту новогоднюю традицию мы обязательно продолжим,

Посетив под новый год московский Кремль, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин познакомился там со всероссийской «Елкой желаний»: пожелания ребят со всей страны висят на таких елках в Большом Кремлевском дворце, написанные на карточках в виде праздничных шаров. На елке висят шары детей-сирот, детей из малоимущих семей, детей с состоянием здоровья, угрожающими жизни.Акцию проводит автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».Сам нижегородский губернатор «сорвал» с елки шары с тремя желаниями нижегородских детей, два из которых тут же выполнил: юный нижегородец Кирилл Питеров хотел посидеть в кабине боевого самолета, что стало возможным после разговора главы региона с руководством авиазавода «Сокол», а нижегородка Злата Халдина – погостить в Москве, о чем Никитин поговорил со столичным мэром Сергеем Собяниным, после чего Злата получила приглашение на Кремлевскую елку.Третье желание – Глафира Шапкина пожелала встретить День рождения с аниматорами из мультфильма «Холодное сердце» – находится в процессе выполнения.Акция была продолжена на нижегородском уровне. К исполнению детских желаний подключились нижегородские чиновники и бизнесмен.Так, восьмилетняя Анастасия Алякина из Дзержинска также смогла побывать на столичной Кремлевской елке благодаря усилиям руководителя Региональной службы по тарифам Юлии Алешиной. А областное министерство спорта исполнило желания ребят, которые относились к активному образу жизни. В частности, среди подарков, которые получили юные сторонники здорового образа жизни значатся целых два спортивных комплекса, а также обычные и роликовые коньки.А девятилетняя Инесса Казакова из Арзамаса мечтает стать кинологом. Ее желание не осталось без внимания и ей удалось побывать в кинологическом центре ГУ МВД РФ по Нижегородской области.Здесь девочка не только узнала, как работают со служебными собаками специалисты, но и сама попробовала себя в роли кинолога. Для возможного будущего кинолога провели специальную экскурсию с показательным выступлением и мастер-классом – вообще говоря, похожие детские экскурсии проходят в кинологическом центре регулярно.– рассказал в свою очередь глава нижегородского региона Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородский губернатор выполнит три детских желания.