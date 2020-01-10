Юные нижегородцы получили на Новый год спорткомплекс, коньки и полицейского пса
Посетив под новый год московский Кремль, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин познакомился там со всероссийской «Елкой желаний»: пожелания ребят со всей страны висят на таких елках в Большом Кремлевском дворце, написанные на карточках в виде праздничных шаров. На елке висят шары детей-сирот, детей из малоимущих семей, детей с состоянием здоровья, угрожающими жизни.
Акцию проводит автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».
Сам нижегородский губернатор «сорвал» с елки шары с тремя желаниями нижегородских детей, два из которых тут же выполнил: юный нижегородец Кирилл Питеров хотел посидеть в кабине боевого самолета, что стало возможным после разговора главы региона с руководством авиазавода «Сокол», а нижегородка Злата Халдина – погостить в Москве, о чем Никитин поговорил со столичным мэром Сергеем Собяниным, после чего Злата получила приглашение на Кремлевскую елку.
Третье желание – Глафира Шапкина пожелала встретить День рождения с аниматорами из мультфильма «Холодное сердце» – находится в процессе выполнения.
Акция была продолжена на нижегородском уровне. К исполнению детских желаний подключились нижегородские чиновники и бизнесмен.
Так, восьмилетняя Анастасия Алякина из Дзержинска также смогла побывать на столичной Кремлевской елке благодаря усилиям руководителя Региональной службы по тарифам Юлии Алешиной. А областное министерство спорта исполнило желания ребят, которые относились к активному образу жизни. В частности, среди подарков, которые получили юные сторонники здорового образа жизни значатся целых два спортивных комплекса, а также обычные и роликовые коньки.
А девятилетняя Инесса Казакова из Арзамаса мечтает стать кинологом. Ее желание не осталось без внимания и ей удалось побывать в кинологическом центре ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Здесь девочка не только узнала, как работают со служебными собаками специалисты, но и сама попробовала себя в роли кинолога. Для возможного будущего кинолога провели специальную экскурсию с показательным выступлением и мастер-классом – вообще говоря, похожие детские экскурсии проходят в кинологическом центре регулярно.
– На итоговом оперативном совещании 2019 года я предложил всем членам правительства и депутатам Законодательного собрания тоже поучаствовать в этой акции. Все коллеги с удовольствием согласились. Выполнять желания детей – огромное счастье. Никогда не надо экономить время на добрых делах. Эту новогоднюю традицию мы обязательно продолжим,
– рассказал в свою очередь глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородский губернатор выполнит три детских желания.
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