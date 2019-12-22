Нижегородским пенсионерам открывают двери Центров занятости, а юристы консультируют их бесплатно
В Нижегородской области пройдут Дни открытых дверей в региональных Центрах занятости, а чуть позже пенсионеров и льготников безвозмездно проконсультируют по вопросам права.
В Центрах занятости населения нижегородского региона Дни открытых дверей для пенсионеров и людей, которые достигли предпенсионного возраста в ближайшее время пройдут два раза: они состоятся 24 декабря 2019 года и 10 января 2020 года.
Пожилых людей ждут на прием в Центрах занятости населения Вачского и Воскресенского районов региона, а также в Сормовском отделе такого центра в Нижнем Новгороде.
Людям пожилого возраста, которые ищут работу, специалисты расскажут, как проще и правильнее искать пути возможного трудоустройства, а также познакомят с тем, какие существуют как правило этапы поиска работы.
Пенсионерам и тем, кто еще таковыми не стал сообщат о ситуации на рыке труда, какая сложилась в нижегородском регионе вообще и в интересующем их районе в частности, какие виды профессиональной деятельности доступны для потенциальных работников их возраста. Расскажут и том, как можно пройти профессиональное обучение, профессиональною переподготовку или курсы повышения уже имеющейся квалификации. Последнее можно сделать бесплатно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
16 января 2020 года с 10.00 начнется бесплатная консультация для пенсионеров и льготников в приемной губернатора и правительства Нижегородской области.
Граждан, имеющих льготные категории или/и находящихся на пенсии проконсультируют специалисты регионального министерства социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области. Люди смогут узнать ответы на многие свои вопросы правового характера, о своих правах и возможностях, путях решения праввовых конфликтов различного рода.
Записаться на прием можно будет с 11 января: в будние дни с 9.00 до 18.00 часов (в пятницу – с 9.00 до 17.00 часов) по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.22. А так же по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижегородской области для пожилых людей организовали уникальную школу правовой грамотности.
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