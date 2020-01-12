Чиновники продолжают выполнять новогодние желания нижегородской детворы

– Я принял участие в акции, которая проходила в Московском кремле. Снял три интересных желания. Посчитал нужным, чтобы такая же акции прошла и в Нижнем Новгороде. Обратился в «Россию – страну возможностей», чтобы нам передали желания нижегородских детишек. Участие в таком мероприятии позволяет в полной мере почувствовать приближение праздника, от которого дети ждут чуда и волшебства,

Всероссийскую акцию «Елка желаний» придумала и осуществила на рубеже 2019/2020 годов автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». В рамках это акции желания, которые загадали дети. дети-сироты, дети из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, развешивались в виде игрушечных шаров на новогодних елках в официальных зданиях, а представители власти и предпринимательских кругов, снимая эти шары, те самым обязывались исполнить ребячьи мечты и просьбы.В Нижегородской области акция была подхвачена по инициативе главы региона Глеба Никитина:– сказал Глеб Никитин на оперативном совещании правительства Нижегородской области, которое прошло на Нижегородской Ярмарке.здесь, на елке в Главном ярмарочном доме было развешано более 50 желаний нижегородских детей. Процесс их исполнения чиновничьим и депутатским корпусом нижегородского региона все еще продолжается. В значительной степени это можно объяснить тем, что многие ребячьи пожелания действительно требуют серьезной подготовки для их исполнения.Например – пожелание юной нижегородки Глафиры Шапкиной встретить День рождения с аниматорами из мультфильма «Холодное сердце», которое досталось выполнять нижегородскому губернатору.Два других желания он уже выполнил. Нижегородка Злата Халдина уже посетила елку в столичном Кремле.А желанием17-летнего нижегородца Кирилла Питерина было посидеть в кабине военного самолета и полетать в качестве пассажира. Губернатор немедленно связался и с Кириллом, и с директором авиазавода «Сокол» Владимиром Семеновым. И очень на предприятии Кирилл Питерин увидел модернизированный самолет МИГ-31, а летчик-испытатель Сергей Кара рассказал Кириллу об основах управления самолетом, устройстве кабины боевой машины и поделился личным опытом полетов.Девятилетняя Инесса Казакова, которая мечтает стать кинологом, побывала в полицейском кинологическом центре. Шестнадцатилетний Алексей отправляется на концерт группы Rammstein в Москве. А девятилетний Максим из Нижнего Новгорода уже прокатился на новой санках-коляске.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что юные нижегородцы получили на Новый год спорткомплекс, коньки и полицейского пса.