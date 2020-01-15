Для нижегородских детей с разными особенностями развития на благотворительных «Ярмарках добра» были подготовлены различные представления
Как говорит директор по стратегическому развитию «Нижегородской ярмарки» Елизаветы Зубакиной, для детей с различными заболеваниями в ходе благотворительных вечеров были подготовлены различные программы. Например, хорошо воспринимающим музыку «солнечным» детям была представлена музыкальная сказка «Щелкунчик» с участием квартета Нижегородской филармонии. Дети с расстройствами аутистического спектра увидели кукольное представление «Солнышко».
– Мы тщательно готовились. Работали в тесном контакте с благотворительными фондами, прислушивались к их советам. В таком тонком деле есть много нюансов. Например, в меню чаепития мы включили печенье без глютена, чтобы родителям не пришлось везти с собой специальные продукты для детей с его непереносимостью. Для нас главное, чтобы дети и родители были счастливы,
– говорит Елизавета Зубакина.
Один из учредителей фонда в помощь детям с расстройством аутистического спектра «Время РАСсвета» Наталья Лампси, дочь которой, Настя, тоже страдает таким расстройством, сказал газете «Нижегородская правда»:
– У нас в организации 45 детей от трех до 15 лет. И все они получили приглашение на праздник. Основная проблема наших детей – социализация и адаптация в обществе. У нас они занимаются с дефектологом и другими специалистами, мы будем готовить ребят к школе. Спасибо Нижегородской ярмарке за такой чудесный праздник! Мы на таком впервые.
В дальнейших планах – сделать «особенные» праздники для детей традиционными при поддержке правительства Нижегородской области.
– Для семей, где растут дети с особенностями развития, очень важно быть неотъемлемой частью общества. Для полноценной инклюзии необходимо грамотное и тёплое включение таких детей и их родителей в различные досуговые мероприятия, где каждый чувствует себя комфортно. Нет ничего невозможного в создании доступной среды для особенных людей, и наши встречи на Ярмарке – прекрасный тому пример,
– сказала проектный менеджер отдела «Доступная среда» при региональном правительстве, учредитель благотворительного фонда «Время РАСсвета» Алиса Бадьянова.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородцы могут протестировать детей на расстройства аутистического спектра по интернету.
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