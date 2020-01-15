Для нижегородских детей с разными особенностями развития на благотворительных «Ярмарках добра» были подготовлены различные представления

– Мы тщательно готовились. Работали в тесном контакте с благотворительными фондами, прислушивались к их советам. В таком тонком деле есть много нюансов. Например, в меню чаепития мы включили печенье без глютена, чтобы родителям не пришлось везти с собой специальные продукты для детей с его непереносимостью. Для нас главное, чтобы дети и родители были счастливы,

– У нас в организации 45 детей от трех до 15 лет. И все они получили приглашение на праздник. Основная проблема наших детей – социализация и адаптация в обществе. У нас они занимаются с дефектологом и другими специалистами, мы будем готовить ребят к школе. Спасибо Нижегородской ярмарке за такой чудесный праздник! Мы на таком впервые.

– Для семей, где растут дети с особенностями развития, очень важно быть неотъемлемой частью общества. Для полноценной инклюзии необходимо грамотное и тёплое включение таких детей и их родителей в различные досуговые мероприятия, где каждый чувствует себя комфортно. Нет ничего невозможного в создании доступной среды для особенных людей, и наши встречи на Ярмарке – прекрасный тому пример,