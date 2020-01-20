В крещенских купаниях приняли участие более 12 тысяч ростовчан
Жители мегаполиса окунались в воду в специально оборудованных для этого купелях.
В ночь с 18 на 19 января верующие всей страны приняли участие в крещенских купаниях. Не нарушила традицию и Ростовская область. Несмотря на отсутствие морозов и прорубей, как таковых, тысячи людей пришли окунуться в воду, чтобы очиститься от всего лишнего и стать ближе к Богу. В этом году для жителей региона были оборудованы более 150 купелей, 8 из которых находились в донской столице.
«В крещенских купаниях приняли участие более 12 тысяч человек, посетили места великого водоосвящения более 15 тысяч»,-провели подсчеты в ростовской администрации.
Погода не повлияла на количество желающих искупаться в источниках. Столбик термометра минувшей ночью опустился до отметки минус 2 градуса. Специалисты считают, что это идеальная погода для окучивания в прорубь. Организм купальщиков не успеет переохладиться во время легкого мороза.
У верующих есть возможность окунуться в купель еще и в воскресенье, 19 января. В Ростове-на-Дону в этот день спрогнозировали небольшую облачность с прояснениями. Температура воздуха днем достигнет отметки три градуса тепла.
Считается, что Крещение нужно проводить в церкви. В честь этого праздника проходят литургии, после которых можно набрать или освятить воду.
Судя, по публикациям в социальных сетях, накануне наиболее популярными местами крещенских купаний в Ростове стали Сурб-Хач на Северном и Гремучий родник в Западном жилом массиве.
По всем правилам безопасности возле всех купелей Ростова-на-Дону в Крещение дежурили спасатели, скорая и полиция. Обошлось без неприятностей. А вот 23-летний житель поселка Ровное в Калининградской области получил тяжелую травму шеи во время крещенских купаний. Молодой человек разделся, подошел к купели, но неудачно нырнул в нее, ударившись о дно. Крещенские купания закончились для местного жителя переломом шейного отдела позвоночника.
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