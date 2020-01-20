В Краснодаре в Крещение искупалось в открытых водоемах около 9 тысяч жителей

Администрация города организовала для верующих восемь купелей.В Краснодаре около 9 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях 18 и 19 января. Для проведения обряда на территории города было оборудовано восемь купелей.По данным, наибольшей популярностью у горожан стали купели на озере Старая Кубань, у храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне, муниципальные бассейны возле дворца спорта «Олимп», берег Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской. Также в этом году в Крещение оборудовали новую купель на территории жилого комплекса «Немецкая деревня», сообщает пресс-служба администрации города.У купелей установили палатки для переодевания, также работали пункты обогрева с тепловыми пушками, здесь же участников обряда угощали горячим чаем. Также в местах организации купаний дежурили медицинские работники, спасатели и полицейские.В донской столице также было оборудовано 8 купелей, но в них искупалось на Крещение 12 тысяч человек, а 15 тысяч ростовчан приняли участие в обряде водосвятия.Всего на территории Ростовской области было оборудовано 150 купелей.Считается, что Крещение нужно проводить в церкви. В честь этого праздника проходят литургии, после которых можно набрать или освятить воду.