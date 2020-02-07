Из-за китайского коронавируса в магазинах Ростовской области повысятся цены

«Магнит» и некоторые другие торговые сети отказываются от поставок овощей и фруктов из Китая.А между тем КНР входит в тройку лидеров по поставкам в Россию томатов, огурцов, баклажанов и яблок. Также из Китая импортируется большая часть чеснока, около трети всего репчатого лука и лука-шалота, имбирь, помело и прочие цитрусовые. В третьей продуктовой категории — рыба и морепродукты — Китай уступает только Фарерским островам. По некоторым данным, в январе-ноябре 2019 года Россия импортировала из Китая 90 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на $243 млн.Причём ретейлеры отказываются от поставок из КНР по собственной инициативе: официального запрета на ввоз в Россию китайской сельхозпродукции российские власти не вводили.Приведет это к повышению цен в магазинах. В Приморье уже полупустые полки в овощных отделах.По словам старшего аналитика компании «Альпари» Анны Бодровой, Ростовская область вряд ли останется в стороне от общих процессов, здесь подействует принцип цепной реакции.— Если цены поднимутся в одном уголке страны, пойдёт движение и в других регионах. Только по причине «а вдруг начнётся какой-то дефицит? давайте на всякий случай тоже поднимем цены». В то же время нельзя исключать возможность спекуляции со стороны отдельных продавцов, потому что ретейл очень чувствителен к любым перебоям с поставками или каким-то эмоциональным моментам, — отмечает аналитик.При этом Анна Бодрова подчеркнула, что существует глобальная задача на уровне государства — удержать стабильную инфляцию. Поэтому всё будет делаться очень аккуратно, осторожно, под контролем соответствующих ведомств, чтобы не допустить резких всплесков.— Да, могут дорожать отдельные наименования, но я не думаю, что будет какая-то волна серьёзных повышений цен по России, чтобы не всколыхнулась инфляция, — комментирует аналитик.Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец также прогнозирует рост цен. Но при этом эксперт отмечает, что россияне будут этим недовольны, что повлияет на политику торговых сетей.«В ситуации, когда россиянам не слишком-то грозит сам коронавирус, рисковать социальным напряжением, к которому непременно приведёт обрезание поставок из Китая, думаю, никто не готов. Ни правительство, ни торговые сети», — рассказал эксперт.По мнению Алексея Зубца, отказ торговых сетей от поставок из Китая в целом — избыточная мера предосторожности, потому что коронавирус не передаётся с продуктами, которые просто транспортируются на некое расстояние, и в скором времени российские ретейлеры возобновят закупку продовольствия в Китае.При этом эксперт отмечает: чем меньше будут действовать ограничения, тем лучше будет для России, тем ниже будет инфляция.