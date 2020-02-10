Вымираем: в 2019 году в Ростовской области умерло на 18 тысяч человек больше, чем родилось
400 детей в регионе появились на свет мёртвыми или не дожили до года.
Согласно официальному отчету ЗАГС, в минувшем 2019 году в Ростовской области родилось 38181 детей. Это на 8,2% (3406 человек) меньше, чем в 2018 году. Чиновники считают это «объективным результатом демографической волны 1990-х годов, когда в стране произошло падение рождаемости». Теперь как раз дети 90-х становятся родителями.
Стоит отметить, что 60% (22766) от всех родившихся в 2019 году — это вторые, третьи и последующие дети в семье. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что супружеским парам региона сложно решиться именно на первенца. Похоже, молодые семьи испытывают неуверенность в завтрашнем дне, скорее всего они не имеют собственного жилья, но имеют финансовые проблемы.
Стоит учесть и тот факт, что до сих пор материнский капитал давали за второго ребёнка. С января 2020 году дают за первого, так что возможно вскоре ситуация изменится.
По данным органов ЗАГС, в 2019 году в регионе на 14,5% сократилось число детей, умерших до года — 179 случаев. Также зарегистрировано 211 мертворождённых детей, что на 11% меньше, чем в 2018 году.
Количество смертей в Ростовской области продолжает понемногу уменьшаться — на 1,2% по итогам 2019 года. Однако их по-прежнему значительно больше, чем рождений — 56021 случай.
«Снижение случаев регистрации смерти позволяет прогнозировать стабилизацию демографических процессов на территории Ростовской области в ближайшие годы», — говорится в отчёте органов ЗАГС.
В настоящий момент лишь в трёх муниципалитетах за прошлый год родилось больше, чем умерло. Это Ростов, Батайск и Мясниковский район.
Зато в Ростовской области в минувшем году родилось 409 пар двойняшек, а в восьми семьях — тройни.
Ранее сообщалось, что по сообщению Ростовстат, количество мужчин предпенсионного возраста в Ростовской области гораздо меньше, чем женщин.
При этом в регионе стабильно мальчиков рождается больше, чем девочек. В возрасте до 15 лет девочки составляют лишь 48,6% от общего числа населения области. В трудоспособном возрасте гендерная разница уменьшается, но все равно сохраняется численный перевес мужского населения — 52,6% против 47,4%.
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