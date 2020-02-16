Артем Дзюба и Александр Кержаков исполнили мечту мальчика с ограниченными возможностями из Нижегородской области
Накануне новогодних праздников Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции «Елка желаний», которую проводила некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». В ходе нее чиновники и предприниматели, организации региона выполняли желания нижегородских детей, среди которых – дети-сироты, дети из малоимущих семей, дети с особенностями здоровья.
– На итоговом оперативном совещании 2019 года я предложил всем членам правительства и депутатам Законодательного собрания тоже поучаствовать в этой акции. Все коллеги с удовольствием согласились. Огромное счастье - выполнять желания детей. Никогда не надо экономить время на добрых делах. Эту новогоднюю традицию мы обязательно продолжим,
– рассказал губернатор нижегородского региона Глеб Никитин.
Артем Краснов из города Дзержинска Нижегородской области поделился своей мечтой –встретиться с футболистом Артемом Дзюбой. Желание взялся выполнить мэр Дзержинска Иван Носков.
– Мне посчастливилось вытянуть желание, которое оставил ребенок именно из Дзержинска. Я взял на себя обязательство его выполнить. Артем Дзюба сейчас постоянно находится в разных городах на тренировках, но он отправил свое видео-приветствие,
– рассказал в свою очередь Иван Носков.
И вот наступила пора исполнения желаний.
Глава дзержинской администрации передал видеообращение капитана российской футбольной сборной, придя в городскую школу № 71, где учится мальчик. Артем Дзюба выразил слова поддержки своему тезке и пожелал удачи мальчику на предстоящей операции по восстановлению подвижности ног. Дзержинский паренек с ограниченными возможностями здоровья мечтает играть в футбол.
Дзюба также прислал мальчику в подарок бейсболку и шарф с символикой футбольного клуба «Зенит», а кроме того – мяч с автографами футболистов-паралимпийцев.
В свою очередь бывший форвард петербургского клуба и сборной России Александр КЕржаков, который сейчас возглавляет юношескую сборную России, также передал мальчику из Нижегородской области слова поддержки и свою спортивную форму.
В свою очередь Иван Носков вручил памятные подарки от дзержинской мэрии всем одноклассникам Артема Краснова.
Напомним, ранее МедикФорум расскал, что чиновники продолжают выполнять новогодние желания нижегородской детворы.
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