Эскизы будущих станций нижегородского метро создадут архитектор Борис Бернаскони и художник Борис Орлов

– Эскиз станет элементом продвижения проекта по продлению метро. В оформлении станций можно отразить и принятое в этом году решение о введении статуса «Город трудовой доблести», и самобытность Нижнего Новгорода, и современные тенденции в искусстве и архитектуре. Станции могут быть выполнены как в едином стиле, так и независимо друг от друга.

Сегодня Борис Орлов и Борис Бернаскони приняли наше предложение о разработке эскиз-проекта станций. Надеемся уже через несколько месяцев увидеть первые наработки, к которым их вдохновил визит в наш город,

– В предстоящей работе нужно быть аккуратным, внимательным, деликатным. В оформлении станций должна быть в первую очередь энергетика: чтобы человек, войдя внутрь, сказал «Ах!» и надолго запомнил свое впечатление,