Эскизы будущих станций нижегородского метро создадут архитектор Борис Бернаскони и художник Борис Орлов
Бориса Бернаскони считают одним из наиболее ярких в мире представителей нового поколения архитекторов, он – основатель собственного архитектурного бюро. Борис Орлов – художник и скульптор, чьи работы содержатся в собраниях крупнейших музеев и частных коллекций планеты.
Оба они привлечены нижегородскими властями для создания новых станций нижегородского метро. 21 февраля 2020 года Бернаскони и Орлов прибыли в Нижний Новгород с двухдневным визитом, чтобы в компании заместителя главы региона Сергея Морозова осмотреть на месте действующие станции нижегородского метрополитена и заодно – музей метро столицы Приволжья.
Метры будут разрабатывать эскизные проекты станций, которые продолжат ветку метро в Нагорной части Нижнего Новгорода – «Оперный театр» и «Сенная». В ходе визита стороны подтвердили предварительную договоренность об этом.
Генеральный план областного центра в регионе был утвержден в 2010 году. Согласно ему, метро в Нижнем Новгороде будет развиваться по нескольким магистральным направлениям.
В Заречной части города Сормовско-Мещерская линия будет продлена на первом этапе до станции «Волга» в микрорайоне Мещерский, а также вглубь Сормова вдоль Сормовского шоссе.
Одновременно будут продолжать Автозаводско-Нагорную линию: в Заречной части – до станции «Юго-западная», в Нагорной – до станций «Оперный театр» и «Сенная».
Строительство последних предусматривает второй этап комплексной программы модернизации нижегородской транспортной инфраструктуры, которую разрабатывают министерство транспорта правительства Нижегородской области совместно с российская государственная корпорацией развития, государственным инвестиционным банком, финансирующим проекты развития экономики ВЭБ РФ.
Станции «Сенная» здесь уделено особое внимание: она должна стать крупным транспортным узлом, который соединит маршруты автобусов пригородного направления и ветку канатной дороги, протянувшуюся за Волгу в направлении города Бор, с метрополитеном, протянутым во все районы Нижнего Новгорода.
– Эскиз станет элементом продвижения проекта по продлению метро. В оформлении станций можно отразить и принятое в этом году решение о введении статуса «Город трудовой доблести», и самобытность Нижнего Новгорода, и современные тенденции в искусстве и архитектуре. Станции могут быть выполнены как в едином стиле, так и независимо друг от друга.
Сегодня Борис Орлов и Борис Бернаскони приняли наше предложение о разработке эскиз-проекта станций. Надеемся уже через несколько месяцев увидеть первые наработки, к которым их вдохновил визит в наш город,
– рассказал замгубернатора Сергей Морозов.
Борис Бернаскони и Борис Орлов отметили, что интерьер станций нижегородского метрополитена, как советских, так и созданных в последнее врем, произвел на них благоприятное впечатление, однако не стали раскрывать предварительные замыслы относительно новых станций.
– В предстоящей работе нужно быть аккуратным, внимательным, деликатным. В оформлении станций должна быть в первую очередь энергетика: чтобы человек, войдя внутрь, сказал «Ах!» и надолго запомнил свое впечатление,
– сказал Борис Орлов.
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