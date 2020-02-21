Рядом со стадионом «Нижний Новгород» появится масштабная ледовая арена
В Нижнем Новгороде принято окончательное решение построить ледовый комплекс на Стрелке, неподалеку от возведенного к чемпионату мира по футболу стадиона «Нижний Новгород». Арена площадью 66 тысяч кв. м будет построена в районе улиц Бетанкура, Должанской, Самаркандской и набережной Волги.
Внешне нижегородский ледовый дворец, как ожидается, будет похож на ташкентскую «Хумо Арену», а по внутренней планировке сопоставим с сочинской ареной «Айсберг».
Спортивное сооружение в Нижнем Новгороде будет иметь пять этажей, на которых разместятся
- основная ледовая арена на 12 тысяч зрителей,
- тренировочная ледовая арена,
- зал для акробатики,
- зал для игры в керлинг на четыре дорожки,
- зал для силовой подготовки,
- универсальный спортивный зал,
- фитнес-зал,
- административные помещения,
- комментаторские кабины,
- раздевалки,
- технические помещения.
Для нижегородской Стрелки очень важна ландшафтная планировка, поскольку очень важно, чтобы новые архитектурные объекты не заслоняли собой находящийся здесь же один из наиболее почитаемых в городе храмов – собор Александра Невского (памятник федерального значения).
Поэтому максимальная высота комплекса предусмотрена в 38 м, минимальная – чуть более 13 м. Высота стадиона «Нижний Новгород» – 45 м, собора – 87 м.Таким образом, новый ледовый дворец не станет перекрывать имеющиеся на Стрелке сооружения.
Спортивный объект будет стоить 11 млрд рублей, восемь из которых предоставит бюджет Федерации, а остальные поступят из региональной казны. В настоящее время власти готовят аукцион по выбору подрядчика строительства.
Строить комплекс начнут в марте 2021 года, открытие запланировано на 2023 год.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что губернатор Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о планах создать на нижегородской Стрелке масштабный Культурно-образовательный центр.
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