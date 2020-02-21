Рядом со стадионом «Нижний Новгород» появится масштабная ледовая арена

Хумо Арена Ташкент

В Нижнем Новгороде принято окончательное решение построить ледовый комплекс на Стрелке, неподалеку от возведенного к чемпионату мира по футболу стадиона «Нижний Новгород». Арена площадью 66 тысяч кв. м будет построена в районе улиц Бетанкура, Должанской, Самаркандской и набережной Волги.

Внешне нижегородский ледовый дворец, как ожидается, будет похож на ташкентскую «Хумо Арену», а по внутренней планировке сопоставим с сочинской ареной «Айсберг».

Спортивное сооружение в Нижнем Новгороде будет иметь пять этажей, на которых разместятся
  • основная ледовая арена на 12 тысяч зрителей,
  • тренировочная ледовая арена,
  • зал для акробатики,
  • зал для игры в керлинг на четыре дорожки,
  • зал для силовой подготовки,
  • универсальный спортивный зал,
  • фитнес-зал,
а также и различные вспомогательные локации, в том числе
  • административные помещения,
  • комментаторские кабины,
  • раздевалки,
  • технические помещения.
Кроме проведения соревнований, в том числе международного уровня – по хоккею, фигурному катанию, керлингу, по баскетболу, боксу, борьбе, волейболу, гандболу, гимнастике, единоборствам, мини-футболу, спортивным танцам, – кроме подготовки спортсменов и тренировок, для нижегородского комплекса предусмотрено несколько видов трансформаций, которые позволят проводить здесь концерты и иные зрелищные мероприятия.

Для нижегородской Стрелки очень важна ландшафтная планировка, поскольку очень важно, чтобы новые архитектурные объекты не заслоняли собой находящийся здесь же один из наиболее почитаемых в городе храмов – собор Александра Невского (памятник федерального значения).

Поэтому максимальная высота комплекса предусмотрена в 38 м, минимальная – чуть более 13 м. Высота стадиона «Нижний Новгород» – 45 м, собора – 87 м.Таким образом, новый ледовый дворец не станет перекрывать имеющиеся на Стрелке сооружения.

Спортивный объект будет стоить 11 млрд рублей, восемь из которых предоставит бюджет Федерации, а остальные поступят из региональной казны. В настоящее время власти готовят аукцион по выбору подрядчика строительства.

Строить комплекс начнут в марте 2021 года, открытие запланировано на 2023 год.

Напомним, ранее МедикФорум писал, что губернатор Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о планах создать на нижегородской Стрелке масштабный Культурно-образовательный центр.
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