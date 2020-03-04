Российские больницы будут оценивать по рейтинговой системе отелей

Чтобы стать "трехзвездочной" больница должна отвечать не менее 19 критериям. Если учреждение соответствует 15 критериям, то она получит две звезды. Примечательно, что одну звезду также нужно будет заслужить - соответствовать не менее восьми критериям.В Министерстве здравоохранения РФ считают, что новая система оценки повысит конкуренцию среди медицинских учреждений, а также повысит качество обслуживания. Эксперты не разделяют такого мнения, поскольку сейчас уже существует аналогичная система разделения больниц на три категории: первичные, муниципальные и региональные, которая не приносит никакой пользы.