Российские больницы будут оценивать по рейтинговой системе отелей
Российские учреждения здравоохранения будут оценивать так же как и отели - по "звездной" системе. С такой инициативой выступил Минздрав России. Самые лучшие больницы получат три звезды - это максимально возможное количество звезд. Ведомство уже разработало список критериев, согласно которым будет высчитываться итоговый рейтинг. Перечень содержит 22 критерия.
Чтобы стать "трехзвездочной" больница должна отвечать не менее 19 критериям. Если учреждение соответствует 15 критериям, то она получит две звезды. Примечательно, что одну звезду также нужно будет заслужить - соответствовать не менее восьми критериям.
В Министерстве здравоохранения РФ считают, что новая система оценки повысит конкуренцию среди медицинских учреждений, а также повысит качество обслуживания. Эксперты не разделяют такого мнения, поскольку сейчас уже существует аналогичная система разделения больниц на три категории: первичные, муниципальные и региональные, которая не приносит никакой пользы.
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