Сингапурского студента избили, обвинив в распространении коронавируса

Молодой человек из Сингапура, обучающийся в Лондоне, Великобритания, столкнулся с несправедливостью. Джонатан Мок опубликовал на своей страничке в Facebook пост, в котором рассказал, как его избила группа мужчин.По словам Мока, все произошло еще в конце февраля. Он прошел мимо группы молодых мужчин. Джонатан обернулся посмотреть на них, когда один из парней произнес слово «коронавирус».Этот жест заставил группу вспылить. Один молодой человек начал кричать, чтобы Мок не смел смотреть в его сторону, после чего ударил его несколько раз в лицо. Другой парень из группы также нанес Джонатану несколько ударов со словами: «Мне не нужен ваш коронавирус в моей стране».Мок сообщил, что в больнице ему поставили диагноз – множественные переломы лицевых костей. Возможно, ему придется лечь на операцию.Он также подчеркнул, что данный акт был явным проявлением расизма, прикрытым коронавирусом. По его мнению, группа лиц просто искала предлог, чтобы напасть на него.Сейчас полиция занимается расследованием.