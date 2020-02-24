Переживший коронавирус Сяо Яо рассказывает о лечении, страхе и травле

«Я внезапно почувствовал, что мое тело стало горячим, и я начал паниковать».

Временное убежище

Мутант

«Говорили, что я мутировал, меня кремировали, что мой друг преднамеренно пригласил меня заразить город, что мои родители работали на рынке морепродуктов - много разных версий. Я был под сильнейшим психологическим давлением, когда мне поставили диагноз… мне было жаль моего друга».