Переживший коронавирус Сяо Яо рассказывает о лечении, страхе и травле
Сяо Яо не знает, когда и где он заразился новым коронавирусом. Он подозревает, что это случилось в поезде, на котором он отпрвился отпраздновать Новый год в городе Цзинчжоу, в провинции Хубэй в центральном Китае. 27-летний парень, работающий в юго-западном городе Чэнду, рассказал свою историю.
«Я внезапно почувствовал, что мое тело стало горячим, и я начал паниковать».
Он слышал страшные истории о распространении вируса по стране от друзей в эпицентре вспышки в близлежащем Ухане. Он знал, что должен уехать от маленького ребенка своего друга и пожилых родителей, чтобы защитить их. К тому времени Ухань и другие части провинции Хубэй были помещены в карантин. Не имея возможности вернуться в дом родителей в другом городке, Сяо зарегистрировался в соседнем отеле, где началось его долгое испытание.
Временное убежищеСяо провел почти неделю один в отеле, питаясь лапшой быстрого приготовления - магазины были закрыты. Он принял жаропонижающее лекарство, обратился к онлайн-врачу, который сказал, что возможна инфекция верхних дыхательных путей.
Правительство закрыло отель, и Сяо пришлось вернуться в дом друга.
К тому времени у него начался серьезный кашель. У друга была температура, и они решили отправиться во временную больницу. Там он лечился с помощью набора внутривенных капель, противовирусных препаратов и традиционной китайской медицины. 4 февраля Сяо получил подтверждение того, чего он давно боялся - он был заражен коронавирусом.
МутантСяо стал предметом злобных слухов в городке.
«Говорили, что я мутировал, меня кремировали, что мой друг преднамеренно пригласил меня заразить город, что мои родители работали на рынке морепродуктов - много разных версий. Я был под сильнейшим психологическим давлением, когда мне поставили диагноз… мне было жаль моего друга».В среду он был окончательно выписан и переведен в карантинное место, предоставленное правительством. Он планирует сдать плазму крови для экспериментального лечения (использование клеток выживших после коронавируса).
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