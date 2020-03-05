Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше

Министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, подчеркнул, что пациент не входит в группу риска по возрасту, его жизнь вне опасности. Человек вернулся из Германии.Первого пациента госпитализировали в городе Зелена-Гура, находящемся на западе страны. У него отмечалась высокая температура, а также другие симптомы, характерные для нового коронавируса.Напомним, что на данный момент по всему миру зарегистрировано порядка 92 тыс. инфицированных. Из них более трех тысяч человек скончались от осложнений.По словам Шумовского, пациент практически не общался с другими людьми, но за ними будут наблюдать. В общей сложности в стране 68 человек проходят тестирование на выявление вируса. Примерно 500 человек находятся в карантине.