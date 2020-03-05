Врачи сравнили зависимость от смартфонов с наркоманией

Неврологи провели эксперимент и установили, что у зависимых от гаджетов людей в мозгу происходят те же самые структурные изменения, что у наркотически зависимых жителей планеты.Медики основывают полученные данные на основании проведенного МРТ-сканирования головного мозга 48 добровольцев.У 22 –х из них специалисты отметили зависимость от смартфона. Зависимость выражалась в том, что человек практически не выпускал свой гаджет из рук и нервничал, когда ему приходилось расставаться с ним даже на короткое время. Иногда нервозность перерастала в панику.На основании сделанных открытий, эксперты заключили – структурные изменения в мозге у данной категории участников сродни тем, которые возникают при зависимости от наркотиков.