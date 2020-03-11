Московский метрополитен могут закрыть из-за коронавируса

"Москва - это особое место, особый регион. Все мы понимаем, какое тут население, какой тут приток, какой тут транспортный узел. Все это несравнимо с иными большими городами, не говоря уже о маленьких. Поэтому обработка транспорта должна быть и это должно жестко контролироваться. Может быть, в какой-то момент понадобится вообще закрыть эти виды транспорта", - пояснил Круглый.

Оказалось, что власти могут пойти даже на закрытие самого посещаемого места в Москве - метрополитена. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый. По его словам, усложнение эпидемиологической ситуации может привести к тому, что московский метрополитен могут закрыть.На данный момент в России зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом.