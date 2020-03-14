В Нижегородской области начнет работу первый государственный портал о бездомных животных

– Сегодня в регионе нет крупных государственных приютов для бездомных кошек и собак, этой работой, по большому счету, занимаются только частные организации и волонтеры, у которых нет возможности обеспечить качественный уход за большим количеством животных. Появление госпортала, контролируемого профильным ведомством, во многом поможет решить эту проблему,

– Пока портал gosvet52.ru работает в пилотном режиме, к нему подключились не все районные госветуправления. В полноценном виде он начнет действовать через несколько месяцев. На ресурсе будут публиковаться данные обо всех бездомных животных, которых муниципальные службы забрали с улицы. Каждый нижегородец сможет посмотреть базу, чтобы найти своего потерявшегося питомца или забрать понравившееся животное домой,

– Сейчас наши специалисты изучают лучший опыт работы с безнадзорными животными региональных зоозащитных организаций – наиболее эффективные методы лечения, привлечение волонтеров к уходу за питомцами и многое другое,

– В следующем году в регионе планируется построить два первых межрайонных государственных приюта не менее чем на 400 животных каждый на юге и севере области. Там бездомные собаки и кошки смогут жить до тех пор, пока их не заберут домой, а животные с серьезными заболеваниями – всю жизнь. Надеюсь, депутаты Законодательного собрания поддержат этот проект,