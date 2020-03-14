В Нижегородской области начнет работу первый государственный портал о бездомных животных
В нижегородском регионе начали работу над первым государственным порталом, на котором начнут размещать фото и краткие описания всех бездомных животных, которых обнаружат на улицах муниципальные службы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин:
– Сегодня в регионе нет крупных государственных приютов для бездомных кошек и собак, этой работой, по большому счету, занимаются только частные организации и волонтеры, у которых нет возможности обеспечить качественный уход за большим количеством животных. Появление госпортала, контролируемого профильным ведомством, во многом поможет решить эту проблему,
– заявил первый вице-губернатора.
– Пока портал gosvet52.ru работает в пилотном режиме, к нему подключились не все районные госветуправления. В полноценном виде он начнет действовать через несколько месяцев. На ресурсе будут публиковаться данные обо всех бездомных животных, которых муниципальные службы забрали с улицы. Каждый нижегородец сможет посмотреть базу, чтобы найти своего потерявшегося питомца или забрать понравившееся животное домой,
– отметил Евгений Люлин.
В свою очередь Михаил Курюмов, председатель регионального комитета госветнадзора, заявил, что в приютах при ветеринарных управлениях животных будут кормить, лечить и стерилизовать:
– Сейчас наши специалисты изучают лучший опыт работы с безнадзорными животными региональных зоозащитных организаций – наиболее эффективные методы лечения, привлечение волонтеров к уходу за питомцами и многое другое,
– подчеркнул Михаил Курюмов.
– В следующем году в регионе планируется построить два первых межрайонных государственных приюта не менее чем на 400 животных каждый на юге и севере области. Там бездомные собаки и кошки смогут жить до тех пор, пока их не заберут домой, а животные с серьезными заболеваниями – всю жизнь. Надеюсь, депутаты Законодательного собрания поддержат этот проект,
– резюмировал первый заместитель главы региона.
Напомним, ранее МедикФорум сообщали, что в Нижнем Новгороде откроется первый в России ветеринарный токсикологический центр.
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