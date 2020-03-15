Беларусь взяла на вооружение нижегородский сервис для незрячих по отслеживанию общественного транспорта

«На данный момент к нам обратились представители общественных организаций из Могилева, Минска, Гомеля, Витебска и других регионов Беларуси с просьбой оказать содействие в продвижении сервиса. Надеемся, что в ближайшие годы нижегородские инновации будут радовать не только людей с инвалидностью в России, но и получат активную поддержку в регионах Беларуси и других дружественных стран»,

– Приятно, что Нижегородской области удалось внести свой вклад в формировании доступной среды в городах Беларуси. Это укрепляет наше сотрудничество в гуманитарной и технологической сферах. Надеюсь, такой опыт взаимно обогатит наши регионы,

– Я прекрасно помню, как появилась идея создания сервиса. Это было во время международного Global City Hackathon, который проходил в апреле прошлого года в Нижнем Новгороде. На нем команда Mixar представила этот проект, вошедший в число лучших.

Тогда все было в формате задумки, которая теперь обрела практическое воплощение.

Для того, чтобы любой проект от статуса идеи дошел до такого уровня требуются определенные условия. Поэтому я принял решение о создании в области Проектного офиса доступной среды. Он открылся в июле 2019 года. Там как раз работают эксперты, для которых ограниченные физические возможности – это их реальность.

Мы обязательно будем запускать новые проекты по созданию доступной среды и делиться своими практиками,

Команда Bustime и отдел «Доступная среда» офиса проектов Стратегии развития Нижегородской области разработали интегрированный в приложение BusTime мобильный сервис для слабовидящих, которые позволяет им отслеживать движение общественного транспорта, заблаговременно предупреждая о его приближении.Разработчики утверждали, что сервис актуален по всей стране, однако оказалось, что его актуальность оценили и за рубежом: феврале 2020 года он был запущен в городе Бобруйске (Республика Беларусь). В будущем ожидается, что на вооружение его возьмут и другие города Беларуси.В связи с этим белорусское Республиканского общественного объединения инвалидов «Особый мир» даже направило благодарственное письмо в адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.В письме говорится, что не менее полутысячи слабовидящих горожан теперь пользуются новыми возможностями:– говорится в письме.– откликнулся нижегородский губернатор.– заявил Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородцы создали первое в России приложение, позволяющее незрячим отслеживать общественный транспорт.