Коронавирус: почему не паникует Россия
Психолог объяснил спокойствие - многолетней закалкой русского народа.
Китайская провинция Хубэй открыто заявляет об отсутствии новых заболевших коронавирус и считает, что пик пандемии пройден. При этом COVID-19 продолжает собирать все новые жертвы по всему миру. Во многих странах началась паника, люди скупают в магазинах продукты и товары первой необходимости, готовясь к длительной осаде за стенами дома.
В России паники нет, несмотря на то, что число зараженных составляет 60 человек. Все они госпитализированы в изолированные боксы. Установлено, что заболевшие незадолго до заболевания путешествовали по странам, в которых сложная эпидемиологическая обстановка – Италия, Франция, Австрия, Германия, Польша, Швейцария, Испания.
Всего в России проверено 95 тысяч человек, находящихся в группе риска из-за контакта с зараженными. Они находятся под бдительным вниманием врачей.
Клинический психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие паники среди граждан нашей страны суровой закалкой, которой они постоянно подвергаются. Для россиян пандемия COVID-19 – не самое страшное, что может случиться в нашей жизни.
При этом психолог отметил, что молодежь боится коронавируса больше, чем старшее поколение. По мнению специалиста, объяснение все то же – у детей нет такого опыта преодоления трудностей, как у их родителей. Для многих это вообще стало первым серьезным испытанием, с которым они столкнулись.
По прогнозам китайских специалистов, глобальная пандемия нового коронавируса может закончиться к июню, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.
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