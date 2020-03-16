Из-за коронавируса перенесут сроки ЕГЭ

Из-за коронавируса перенесут сроки ЕГЭ

Изменения пока коснутся только досрочной сдачи.

Пандемия коронавируса продолжает вносить свои корректировки в жизнь России и других стран. Из-за опасности заражения закрываются школы и другие учебные заведения. Где это возможно, образовательный процесс переводится на удаленный режим. В срочном порядке ищут способы донесения знаний до студентов с помощью интернета вузы.

Стало известно, что будут внесены изменения в расписание ЕГЭ. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она пояснила, что эти меры принимаются в целях безопасности выпускников и пока коснутся только досрочной сдачи экзаменов. Новые даты будут определены и обнародованы уже в ближайшее время.

Ранее вице-премьер назвала новое число заболевших коронавирусом на территории России. Сейчас число лабораторно подтвержденных диагнозов составляет уже 93. Из них 86 человек привезли вирус из своих заграничных путешествий, а 7 человек успели с ними близко поконтактировать до того, как коронавирус проявил себя, и его носителя госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что, проанализировав истории болезней почти 200 пациентов, госпитализированных в период с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020-го, были сделаны выводы, что средний возраст выздоровевших составил 52 года, а умерших – 69 лет.
Теги : коронавирус, ЕГЭ
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