Правозащитники бьют тревогу, тюрьмы к встрече с коронавирусом не готовы

Скученность и невозможность изоляции делает заключенных особенно уязвимыми для заболевания.Правозащитники бьют тревогу и утверждают, что российские тюрьмы совершенно не готовы противостоять коронавирусу. Условия содержания в колониях и отсутствие эффективной медицинской помощи включают всех заключенных в группу риска.При этом Федеральная служба наказаний России сообщает, что в СИЗО и колониях Ростовской области приняты все необходимые меры по защите от распространения COVID-19.— Учреждения в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, — гласит официальное сообщение ФСИН.Члены общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, которые регулярно работают с жалобами из колоний на неисправную вентиляцию и отсутствие систем кондиционирования, считают, что при заражении хотя бы одного заключенного коронавирусом пандемия в считанные дни может охватить все учреждение.Эксперты признают, что единственная возможность эффективно противостоять вирусу — это максимальная изоляция учреждения. Необходимо также обеспечить расселение осужденных на максимальном расстоянии одного от другого, увеличить расстояние между кроватями, отменить построения и проверки вплотную друг к другу на плацу.