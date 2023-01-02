Кардиолог Варфоломеев: длительное употребление алкоголя наносит "необратимый ущерб" сердцу

"Длительное употребление алкоголя может быть причиной для беспокойства. Употребление алкоголя в течение длительного периода времени может привести к ряду опасных последствий, которые повлияют как на тело, так и на разум. В некоторых случаях длительное употребление алкоголя в больших количествах может нанести необратимый ущерб организму. Чем больше алкоголя человек употребляет в течение длительного времени, тем больше у него риска развития осложнений со здоровьем, связанных с алкоголем", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Как алкоголь влияет на сердце?

Общеизвестно, что алкоголь вреден для нашего здоровья. Несмотря на это, около 60 процентов британцев признаются, что пьют хотя бы раз в неделю. Помимо очевидных проблем, которые он может вызвать, он может иметь и более скрытое воздействие — на сердце.Когда вы пьете алкоголь, в краткосрочной перспективе он попадает прямо в ваш кровоток и может вызвать учащенное сердцебиение. Если вы пьете слишком много в течение длительного периода времени, это может привести к ряду осложнений со здоровьем, включая нерегулярное сердцебиение, ослабление сердечной мышцы и высокое кровяное давление, известное в медицине как гипертония.В частности, высокое кровяное давление создает нагрузку на сердечную мышцу и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.Ранее МедикФорум писал о том, как избавится от жира на животе.

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