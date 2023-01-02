Врачи рассказали о полезных свойствах селедки под шубой

«Селедка идеально сочетается со свеклой: эти продукты усиливают и улучшают действие друг друга», - отметили медики.

«Регулярное употребление свеклы снижает артериальное давление до восьми миллиметров ртутного столба», - уточнил кардиолог Герман Гандельман.

Врачи и ведущие телепрограммы о здоровье Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали о полезных свойствах селедки под шубой.По словам врачей, при поедании свеклы в организме активнее вырабатывается окись азота, которая является — сильным природным сосудорасширителем. Благодаря этому соединению улучшается способность организма поддерживать оптимальное артериальное давление, что препятствует развитию таких проблем, как импотенция, опасные сосудистые нарушения.В свою очередь, селедка обеспечивает организм большим количеством омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которым присуще свойство снижать содержание в крови «плохого холестерина», накопление которого ассоциируется с развитием атеросклероза и риском сердечного приступа. Врачи рассказали, что достаточное получение омега-3 уменьшает риск смерти от инфаркта в связи с забитыми холестерином артериями, почти на треть, на 30 процентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что облегчает пищеварение во время застолья.

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