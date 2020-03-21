Митрополита Кифирского арестовали за службу в храме во время карантина в Греции

Митрополита Кифирского Серафима арестовали на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина, в отношении него возбудили дело. Об этом сообщает издание «Вима ортодоксиас».





Правительство Греции для ограничения распространения коронавируса в период пандемии запретило проводить все богослужения во всех местах поклонения.





Серафим же в пятницу открыл митрополичий Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и позвал верующих на службу, несмотря на ограничения. Он сказал полицейским, что еще не пришел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Серафима освободили, ему пояснили, что в следующий раз он предстанет перед судом.





Дело против митрополита за нарушение мер карантина по короновирусу передадут в прокуратуру.