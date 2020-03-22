Опасаясь коронавируса, житель Екатеринбурга прячет по всему городу еду
Мужчина складывает стратегические запасы в бочки и зарывает их в землю.
На фоне распространения коронавируса, житель Екатеринбурга принялся делать стратегические запасы еды. Он прячет в бочки спички, макароны, воду, тушенку и крупы вместе с емкостями для приготовления пищи. Все это он затем зарывает в землю в разных районах Екатеринбурга, на случай, если из-за пандемии закончится продовольствие.
Запасливый житель Урала входит в так называемый «Клуб выживальщиков», появившийся еще в 2014 году после начала войны на Украине. Тогда он и сделал свой первый запас.
Не слишком доверяя тайникам, находящимся на неконтролируемой территории, екатеринбуржец самый большой запас продуктов держит у себя дома. В него так же входят продукты с долгосрочным сроком хранения. Мужчина уверяет, что не дает своему запасу залеживаться, а также бдительно следит за тем, чтобы в нем не заводились всякие жучки и долгоносики, которые могут приняться потреблять припасы уже сейчас, не дожидаясь кризиса.
В интернете появилось множество сервисов, которые в реальном времени отслеживают данные о распространении коронавируса нового типа по всему миру. Приобщиться к ним решил и IT-гигант "Яндекс", который запустил новый раздел в своем сервисе "Яндекс.Карты". Теперь с помощью карт можно отслеживать географию и статистику распространения COVID-19.
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