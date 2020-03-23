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Министр промышленности и торговли прокомментировал ситуацию с пустыми полками в магазинах

Министр промышленности и торговли прокомментировал ситуацию с пустыми полками в магазинах

По уверениям Дениса Мантурова, все под контролем и не нужно бежать в магазин, и покупать продукты про запас.

Угроза коронавируса предсказуемо привела к тому, что российские потребители принялись запасаться съестными припасами и товарами первой необходимости. В некоторых торговых точках можно наблюдать то, чего уже не было давно – пустые полки.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров выступил с личным заявлением и заверением, что даже в условиях распространения коронавируса страна не будет испытывать дефицита продуктов. Даже с учетов увеличившегося спроса всего хватит на всех, склады забиты под завязку.

- Продуктов хватит сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40% до 60%, - порадовал покупателей глава ведомства.

С учетом ажиотажа среди населения торговым сетям разрешили делать запасы на два месяца вперед, раньше для удовлетворения спроса хватало 21 дня.

- Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов, - заверяет Мантуров.

Кстати, среди паникеров на первом месте Москва и Санкт-Петербург. Именно в этих городах за несколько дней размели макароны, гречку и туалетную бумагу. Причем, именно туалетная бумага лидирует в списке покупок жителей двух столиц. Производители Zewa отмечают рост продаж на 40% и даже несколько взволнованы, что не смогут обработать всех заказов.

Зато в Тюменской области живут самые спокойные люди, на волне ажиотажа они напротив стали покупать еще меньше, чем в доэпидемиологический период.

Кстати, швейные предприятия России приступили к производству многоразовых медицинских масок. Об этом так же сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, в стране практически каждый день вводятся в работу новые мощности для производства средств биологической защиты.
Теги : нехватка продуктов, дефицит товаров, коронавирус
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