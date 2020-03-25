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Нарушитель карантина разбил кирпичом голову женщине-полицейскому во Франции

скорая

Нарушитель карантина во Франции ударил кирпичом женщину-полицейского, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму.


Инцидент произошел во вторник в городе Бове. Полицейским сообщили о нарушении ограничительных мер в одном из районов города. Они прибыли на место и попытались проверить справки на право передвижения у предполагаемых нарушителей, которые в ответ стали забрасывать их разными предметами. Один из брошенных кирпичей попал в голову 21-летней девушке-полицейкому. Ее доставили в больницу с тяжелой травмой.


Полицейские задержали двух участников столкновения, но человек, который бросил кирпич, остается на свободе, сообщает телеканал France Info.


С 17 марта во Франции ввели строгие ограничения на передвижения людей как минимум на две недели, за нарушения карантина штрафуют на 135 евро.


По последним данным, во Франции 22,3 тысячи заразившихся коронавирусом, 1,1 тысячи человек умерли.

Теги : Франция, коронавирус, карантин, полиция
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