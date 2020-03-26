26-03-2020 14:36 - Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года26-03-2020 14:27 - Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса26-03-2020 14:13 - Коронавирус может вызывать эпидемию одиночества26-03-2020 14:12 - Китайские ученые установили, что коронавирус может влиять на фертильность мужчин26-03-2020 13:50 - Эпидемиолог рассказал, как защищаться от коронавируса в домашних условиях26-03-2020 13:44 - Нью-Йорк мобилизует врачей защищаясь от коронавируса, а Великобритания призывает на помощь волонтеров26-03-2020 13:42 - Ученые заявили о создании самого быстрого теста на коронавирус26-03-2020 13:33 - Ученые сообщили, когда носители коронавируса наиболее заразны26-03-2020 13:24 - В Хабаровском крае могут отменить свадьбы из-за коронавируса26-03-2020 13:16 - У нарушителей карантина будут отбирать машины26-03-2020 13:16 - Кремль призвал быть готовыми к худшему сценарию с коронавирусом26-03-2020 12:57 - Специалисты назвали опасный побочный эффект парацетамола26-03-2020 12:45 - Из-за угрозы коронавируса в Ростовской области закрыли на карантин два отделения в больнице26-03-2020 12:38 - Травма сердца связана с повышенной смертностью от коронавируса COVID-1926-03-2020 12:25 - А Ванга предупреждала: пророчества болгарской целительницы начинают сбываться

Кремль призвал быть готовыми к худшему сценарию с коронавирусом

врачи

В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса, но государство должно быть готово и к худшему сценарию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Он отметил, что в сейчас России де-факто эпидемии нет. 


«Но наверняка вы помните, что, будучи в больнице в Коммунарке, главврач больницы рассказывал о разных сценариях Путину. И в любом случае государство исходит из того, что какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», - заявил пресс-секретарь журналистам, передает РИА Новости.


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, зараженных в мире уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.

Теги : Песков, коронавирус, Россия
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года
Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Не на сиденье унитаза: где в офисе больше всего бактерий