Кремль призвал быть готовыми к худшему сценарию с коронавирусом

В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса, но государство должно быть готово и к худшему сценарию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он отметил, что в сейчас России де-факто эпидемии нет.





«Но наверняка вы помните, что, будучи в больнице в Коммунарке, главврач больницы рассказывал о разных сценариях Путину. И в любом случае государство исходит из того, что какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», - заявил пресс-секретарь журналистам, передает РИА Новости.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, зараженных в мире уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.