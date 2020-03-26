В Екатеринбурге волонтеры помогут пенсионерам выгуливать животных

Волонтерами стали десять студентов факультета ветеринарии Уральского государственного аграрного университета. Молодые люди готовы оказать помощь тем пожилым жителям Екатеринбурга, кто последовал совету губернатора региона и самоизолировался. Студенты собираются не только гулять с домашними любимцами пенсионеров. Ребята намерены покупать для животных корм в магазине и консультировать хозяев по уходу за ними.Чтобы оставить заявку на помощь волонтеров, необходимо обратиться в региональное отделение Общероссийского народного фронта по телефону 350-09-42.Кроме того, в Екатеринбурге уже существует отряд волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям, находящимся в карантине.