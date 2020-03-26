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В Екатеринбурге волонтеры помогут пенсионерам выгуливать животных

собака

Помощь волонтеров по уходу за домашними питомцами получат пожилые екатеринбуржцы, которые находятся на самоизоляции в связи с коронавирусом.

Волонтерами стали десять студентов факультета ветеринарии Уральского государственного аграрного университета. Молодые люди готовы оказать помощь  тем пожилым жителям Екатеринбурга, кто последовал совету губернатора региона и самоизолировался. Студенты собираются не только гулять с домашними любимцами пенсионеров. Ребята намерены покупать для животных корм в магазине и консультировать хозяев по уходу за ними.

Чтобы оставить заявку на помощь волонтеров, необходимо обратиться в региональное отделение Общероссийского народного фронта по телефону 350-09-42.

Кроме того, в Екатеринбурге уже существует отряд волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям, находящимся в карантине.
Теги : пенсионеры, пожилые люди, домашние животные, карантин, коронавирус, самоизоляция
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