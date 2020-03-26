Ростов-на-Дону из-за коронавируса может остаться без общественного транспорта

Муниципальным перевозчикам нечем платить зарплату водителям.Снижение пассажиропотока в областном центре Ростовской области привело к тому, что резко снизилась выручка транспортных предприятий. Муниципальный перевозчик «Ростовпассажиртранс» уже заявил о том, что у него нет денег на зарплату водителям.— Водителям 13 апреля надо выплатить зарплату. Аванс они уже получили, но на зарплату денег нет, — прокомментировал ситуацию глава департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов.Город, как и транспорт, заметно опустели после введения особого режима из-за угрозы заражения коронавирусом. Наибольшее снижение количества пассажиров наблюдается на тех городских маршрутах, которыми обычно пользовались студенты и школьники. После введения карантина ростовские вузы и школы перешли на дистанционного обучение.О снижении пассажиропотока вполовину ранее уже говорил глава администрации города Алексей Логвиненко. Для решения проблемы готовят обращение в областное правительство с просьбой о финансовой помощи. Пока перебоев с транспортным сообщением не наблюдается. Кроме недостатка средств на зарплату водителям, снижение пассажиропотока в городском общественном транспорте привело транспортные компании и к затруднениям с внесением лизинговых платежей за автобусы.При этом пожилые люди, которым рекомендовано меньше появляться в общественных местах, нисколько не снизили свою социальную активность. С 3 по 24 марта количество поездок, оплаченных пенсионной картой, сократилось всего лишь на 21%. В сравнении, учащиеся стали меньше пользоваться транспортом на 60%.Власти Москвы для того, чтобы удержать пожилых людей дома во время карантина, решили отменить бесплатный проезд для пенсионеров. В Ростовской области к этому еще не пришли, но федеральные чиновники обсуждают возможность распространения таких мер на всю страну.