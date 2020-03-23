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В Ростове-на-Дону из-за коронавируса может погаснуть «Солнышко»

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса может погаснуть «Солнышко»

В нескольких торговых точках города пренебрегали требованиями дезинфекции.

В донской столице проверили более сотни торговых объектов и предприятий общепита на соблюдение рекомендаций, введенных в связи с усилением мер профилактики коронавируса.

Цены и ассортимент представленных товаров в целом удовлетворили проверяющих, а вот правила благоустройства и дезинфекции, усиленные в период пандемии, в некоторых торговых центрах нарушаются. Об этом сообщил глава управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов. Нарушения были обнаружены в супермаркете «Кооператор Дона», магазине «Ассорти» и торговом доме «Солнышко».

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения против руководителей были возбуждены административные дела. Соответствующая информация после проверок направлена в региональный Роспотребнадзор, которому предстоит принять решение.

В лучшем случае нарушители могут отделаться серьезными штрафами, а в худшем, вообще закрыты на срок до 3 месяцев.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко 22 марта, во время заседания оперативного штаба рекомендовал во всех крупных гипермаркетах установить баки с дезинфицирующей жидкостью, регулярно протирать там дверные ручки, перила и тележки, содержать в чистоте санузлы. Если эти требования не соблюдаются, торговые центры следует экстренно закрывать, считает глава донской столицы.

Ранее сообщалось, что на базе детской больницы № 2 Ростова-на-Дону организовали изолятор для людей, прибывающих из Китая. Причина — свирепствующая по всему миру коронавирусная инфекция нового типа. В настоящий момент в регионе не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.
Теги : дезинфекция, противовирусные мероприятия, безопасность, коронавирус
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