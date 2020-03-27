Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину

Согласно расписанию, спецпоезд планирует выехать из Киева в 18:36. В Москву он прибудет утром 28 марта. Этот же поезд загрузит украинских граждан в Москве, чтобы вывезти их в Киев. Отправление запланировано на 19:35 28 марта. Примечательно, что состав будет следовать до точки назначения без остановок.Пассажиров будут досматривать сотрудники Роспотребнадзора.Ранее российское правительство поручило РЖД организовать железнодорожное сообщение с Украиной для возвращения соотечественников в условиях пандемии коронавируса. Железнодорожное сообщение с Украиной не поддерживалось в течение последних несколько лет.