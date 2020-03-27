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Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину

Жители России смогут покинуть Украину на спецпоезде
В пятницу, 27 марта, жители России, находящиеся на Украине, смогут беспрепятственно покинуть страну и вернуться на родину. Для этих целей РЖД организовали специальный поезд на 800 мест. Билеты на поезд можно приобрести на сайте Украинских железных дорог.

Согласно расписанию, спецпоезд планирует выехать из Киева в 18:36. В Москву он прибудет утром 28 марта. Этот же поезд загрузит украинских граждан в Москве, чтобы вывезти их в Киев. Отправление запланировано на 19:35 28 марта. Примечательно, что состав будет следовать до точки назначения без остановок.

Пассажиров будут досматривать сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее российское правительство поручило РЖД организовать железнодорожное сообщение с Украиной для возвращения соотечественников в условиях пандемии коронавируса. Железнодорожное сообщение с Украиной не поддерживалось в течение последних несколько лет.
Теги : поезд, Украина, Россия, РЖД, коронавирус, пандемия
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