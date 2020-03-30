Мэр Москвы призвал жителей столицы соблюдать дистанцию

"Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине - соблюдайте безопасную дистанцию", - обратился к жителям столицы Собянин.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - добавил мэр Москвы.

По словам градоначальника, безопасный интервал составляет около двух метров. Также он отметил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в Москве "перешел на новый уровень".