Мэр Москвы призвал жителей столицы соблюдать дистанцию
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать режим карантина. Ранее власти города использовали громкоговорители, установленные на машины экстренных служб, чтобы призвать жителей покинуть улицы, парки и скверы. Вместо самоизоляции москвичи решили устроить себе прогулки на свежем воздухе в компании друзей.
"Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине - соблюдайте безопасную дистанцию", - обратился к жителям столицы Собянин.
По словам градоначальника, безопасный интервал составляет около двух метров. Также он отметил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в Москве "перешел на новый уровень".
"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - добавил мэр Москвы.
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