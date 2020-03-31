Вакцине быть через год: что говорила Ванга о коронавирусе

Примечательно, что пророчество гадалки относительно сбылось. Она утверждала, что вирус настигнет жителей Земли именно в 2020 году. Причем под удар, по её словам, попадут именно жители развитых государств, а недуг будет стремительно распространяться среди людей.Ванга отмечала, что России удастся выстоять, несмотря на пандемию и спровоцированный ею экономически кризис. Более того, по словам провидицы, лекарство от коронавируса также будет изобретено российскими учёными, но лишь спустя год после начала пандемии. Известная предсказательница даже назвала биологический материал, из которого будет синтезирована вакцина, - это сибирский кедр.