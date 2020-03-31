Вакцине быть через год: что говорила Ванга о коронавирусе
Люди в панике пытаются дать объяснение событиям, которые происходят в мире последние несколько месяцев. Речь, конечно же, о глобальной пандемии коронавирусной инфекции. Многие начинают обращаться к словам известной болгарской провидицы Ванги, которая говорила о "неизвестном вирусе".
Примечательно, что пророчество гадалки относительно сбылось. Она утверждала, что вирус настигнет жителей Земли именно в 2020 году. Причем под удар, по её словам, попадут именно жители развитых государств, а недуг будет стремительно распространяться среди людей.
Ванга отмечала, что России удастся выстоять, несмотря на пандемию и спровоцированный ею экономически кризис. Более того, по словам провидицы, лекарство от коронавируса также будет изобретено российскими учёными, но лишь спустя год после начала пандемии. Известная предсказательница даже назвала биологический материал, из которого будет синтезирована вакцина, - это сибирский кедр.
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