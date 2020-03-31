Жители Нью-Йорка специально собираются в группы, чтобы заболеть коронавирусом
Жители Нью-Йорка, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая обстановка в США, специально собираются в большие группы и заражаются коронавирусом. Они считают, что это поможет им переболеть недугом и получить от него иммунитет. Об этом изданию "Московский комсомолец" рассказала жительница Нью-Йорка Елена Лин.
"Устраивают вечеринки специально для того, чтобы заразиться, по типу того, как раньше устраивались детские сборища, для того чтобы дети переболели ветрянкой. Свое поведение люди объясняют так: большинство из нас не будут тяжело болеть, зато потом у нас возникнет иммунитет", - пояснила женщина.
"Мы своей хозяйственной деятельностью заражали леса, легкие планеты, а теперь природа ответила нам, предложила самим походить с убитыми легкими, — говорит Галя Маррелл. — Все должно теперь измениться: система здравоохранения, клиники, отношение людей друг к другу и к природе", - утверждает жительница Нью-Йорка".
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