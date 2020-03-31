31-03-2020 05:57 - Как выводить токсины из организма в период пандемии31-03-2020 04:37 - На что стоит обратить внимание при дезинфекции машины или самые грязные места в салоне авто31-03-2020 04:15 - Жители Нью-Йорка специально собираются в группы, чтобы заболеть коронавирусом31-03-2020 02:39 - Матери, заболевшие коронавирусом, могут кормить детей молоком только из бутылочки31-03-2020 02:25 - Врач рассказал о лекарстве от коронавируса, которое было создано 70 лет назад31-03-2020 02:03 - Медицинская маска принести больше вреда, чем пользы в условиях пандемии31-03-2020 01:39 - Вирус мутирует: вирусолог рассказала, почему COVID-19 начал поражать молодых людей31-03-2020 01:12 - Обнаружена связь между ожирением и коронавирусом31-03-2020 01:01 - ВОЗ: вакцина от коронавируса будет создана через год31-03-2020 01:00 - 33-летний житель Италии с хорошим здоровьем рассказал, как тяжело болел COVID-1931-03-2020 00:45 - Вакцине быть через год: что говорила Ванга о коронавирусе30-03-2020 22:59 - В московском оперштабе данные о продлении самоизоляции до 14 апреля назвали ошибкой30-03-2020 22:22 - Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство30-03-2020 22:20 - Нижегородский губернатор подписал указ о введении в регионе режима самоизоляции30-03-2020 22:08 - По состоянию на 30 марта 2020 года коронавирусом заражены 11 нижегородцев

Жители Нью-Йорка специально собираются в группы, чтобы заболеть коронавирусом

Коронавирус в Нью-Йорке

Жители Нью-Йорка, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая обстановка в США, специально собираются в большие группы и заражаются коронавирусом. Они считают, что это поможет им переболеть недугом и получить от него иммунитет. Об этом изданию "Московский комсомолец" рассказала жительница Нью-Йорка Елена Лин.

"Устраивают вечеринки специально для того, чтобы заразиться, по типу того, как раньше устраивались детские сборища, для того чтобы дети переболели ветрянкой. Свое поведение люди объясняют так: большинство из нас не будут тяжело болеть, зато потом у нас возникнет иммунитет", - пояснила женщина.

"Мы своей хозяйственной деятельностью заражали леса, легкие планеты, а теперь природа ответила нам, предложила самим походить с убитыми легкими, — говорит Галя Маррелл. — Все должно теперь измениться: система здравоохранения, клиники, отношение людей друг к другу и к природе", - утверждает жительница Нью-Йорка".

Теги : коронавирус, пандемия, Нью-Йорк, заражение
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Как выводить токсины из организма в период пандемии
Зачем нужен витамин В12 и где его добывать
Легкий способ сделать "голливудскую" улыбку