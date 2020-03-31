Жители Нью-Йорка специально собираются в группы, чтобы заболеть коронавирусом

"Устраивают вечеринки специально для того, чтобы заразиться, по типу того, как раньше устраивались детские сборища, для того чтобы дети переболели ветрянкой. Свое поведение люди объясняют так: большинство из нас не будут тяжело болеть, зато потом у нас возникнет иммунитет", - пояснила женщина.

"Мы своей хозяйственной деятельностью заражали леса, легкие планеты, а теперь природа ответила нам, предложила самим походить с убитыми легкими, — говорит Галя Маррелл. — Все должно теперь измениться: система здравоохранения, клиники, отношение людей друг к другу и к природе", - утверждает жительница Нью-Йорка".