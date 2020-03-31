Пациентка с коронавирусом из Нью-Йорка умерла через несколько минут после выписки

Согласно последним сообщениям, 71-летняя женщина из Квинса, Нью-Йорк, умерла от коронавируса всего через несколько минут после того, как ее выписали из больницы.Кэролайн Фрейзер выписалась из нью-йоркской Пресвитерианской королевской больницы в пятницу около 10 часов утра. Она умерла в частной скорой помощи, не доехав до дома. Согласно источникам, смерть Фрейзер была объявлена в 10:14 утра, то есть менее чем через час после выписки.В настоящее время неясно, почему Фрейзер разрешили покинуть больницу, так как у нее было сразу несколько хронических заболеваний и положительный тест на коронавирус.На данный момент Нью-Йорк является главным очагом нового коронавируса в США. Уже зарегистрировано более 67 тыс. заболевших, из них 1,3 тыс. человек скончалась.На утро 31 марта в тройку «лидеров» стран по количеству заболевших вошли США, Италия и Испания, на территории которых сосредоточено около 45% официально подтвержденных случаев.