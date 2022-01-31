Какую пищу нельзя есть при артрите
При отсутствии адекватного лечения артрит вызывает необратимые повреждения суставов, костей и других частей тела. Вот несколько продуктов, которые нужно исключить из своего рациона, если вы страдаете от артрита.
Можно контролировать артрит за счёт изменений в ежедневном режиме питания. При артрите откажитесь от сахара и сладких продуктов, держитесь подальше от переработанного мяса и всех его разновидностей вроде колбасы, сосисок и салями. Избегайте богатых глютеном продуктов, а вот безглютеновые более активно включайте в свой рацион, чтобы облегчить симптомы артрита. Опасны для таких пациентов продукты питания с высокой степенью переработки, например, хлопья для завтрака и выпечка.
Держитесь подальше от алкогольных напитков, используйте меньше соли, старайтесь также как можно реже жарить пищу во фритюре. Налегайте на фрукты и овощи, которые однозначно полезны. Не забывайте, что факторы риска артрита изменяемы. Внесение изменений в образ жизни снижает не только вероятность появления самого артрита, но и его обострений.
К распространенным изменяемым факторам риска относят чрезмерное употребление алкоголя и курение, а также ожирение. Неизменяемыми являются возраст, пол и генетика. Другими словами, если ваши родственники страдали от артрита, то и у вас более высокая вероятность с ним столкнуться. Тем важнее изначально следить за своим питанием и режимом физических нагрузок. Рано диагностированный артрит легче держать под контролем, он будет вызывать у вас меньше страданий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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