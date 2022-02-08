Канцерогенные продукты: врачи объясняют, что может вызвать рак кишечника

«К продуктам из переработанного мяса относятся колбасы, бекон, ветчина, салями, паштеты, тушенка – все, что готовится из мяса в расчете на долгое хранения путем копчения, вяления или засолки. Между регулярным потреблением таких продуктов и раком кишечника есть определенная связь», - подчеркивают врачи.

«Есть убедительные доказательства того, что люди, которые более физически активны, имеют заметно сниженный риск развития рака кишечника», - говорится в исследовании Cancer Research UK.