Канцерогенные продукты: врачи объясняют, что может вызвать рак кишечника
Клеточные мутации, ведущие к появлению рака, могут быть связаны с действием канцерогенных веществ, в том числе присутствующих в некоторых продуктах питания.
Онкологи из организации Cancer Research UK напоминают: если что-то является канцерогенным, это означает, что оно может вызывать рак. Употребление некоторых продуктов увеличивает риск возникновения рака кишечника – в этом плане продукты из обработанного и красного мяса называются канцерогенными по отношению к кишечнику.
«К продуктам из переработанного мяса относятся колбасы, бекон, ветчина, салями, паштеты, тушенка – все, что готовится из мяса в расчете на долгое хранения путем копчения, вяления или засолки. Между регулярным потреблением таких продуктов и раком кишечника есть определенная связь», - подчеркивают врачи.
Также, по их мнению, канцерогенным может быть необработанное красное мясо, употребляемое в большом количестве – говядина, баранина, свинина. С целью профилактики рака кишечника ученые рекомендуют чаще заменять красное мясо на курицу, рыбу или растительные источники белка (в первую очередь, бобовые).
Другие факторы риска рака кишечника. Помимо пищевых привычек, ограничивающих потребление пребиотиков, пробиотиков и клетчатки, столь полезных кишечнику, существуют и другие факторы риска. Одним из наиболее серьезных является ожирение или значительный избыток веса.
Два других фактора риска рака кишечника включают курение и потребление алкоголя.
Также подверженность колоректальному раку усиливает сидячий образ жизни, недостаток движения, физической активности.
«Есть убедительные доказательства того, что люди, которые более физически активны, имеют заметно сниженный риск развития рака кишечника», - говорится в исследовании Cancer Research UK.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перекусы абрикосами и курагой очень полезны для лучшего контроля артериального давления.
Cancer Research UK
ЗОЖ
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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