Эксперты назвали канцерогенные продукты, которые могут вызвать рак в кишечнике

«Употребление обработанного и красного мяса может увеличить риск рака кишечника. Вероятно, существует связь между красным и обработанным мясом и раком кишечника». «Если что-то канцерогенно, это означает, что оно может вызвать рак».

Макароны или хлеб замените на коричневый рис.

Замените свой перекус низкокалорийным попкорном, а не чипсами.

Выбирайте цельнозерновые хлопья для завтрака.

Ешьте больше фруктов и овощей с высоким содержанием клетчатки.