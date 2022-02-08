Эксперты назвали канцерогенные продукты, которые могут вызвать рак в кишечнике

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Эксперты назвали канцерогенные продукты, которые могут вызвать рак в кишечнике

Не существует многих продуктов, которые вызывают смертельное заболевание, но есть некоторые, которые увеличивают риск рака кишечника. 

Национальная служба здравоохранения:
«Употребление обработанного и красного мяса может увеличить риск рака кишечника. Вероятно, существует связь между красным и обработанным мясом и раком кишечника». «Если что-то канцерогенно, это означает, что оно может вызвать рак». 

К переработанному мясу относятся: колбасы, бекон, ветчина, салями и паштеты — все они могли быть сохранены путем копчения, вяления или соления. К красному мясу относятся говядина, баранина и свинина, которые могут способствовать развитию рака кишечника. 13 процентов случаев рака кишечника связаны с употреблением обработанного и красного мяса. Другие примеры включают «куриные наггетсы» и «мясные консервы».

Чтобы снизить риск, важно частично заменить красное мясо на курицу или рыбу. Или использовать бобы и бобовые в пищу вместо мяса. Одним из «защитных» диет от рака кишечника является употребление в пищу большого количества продуктов, богатых клетчаткой.

Простые замены для увеличения количества клетчатки включают:
  • Макароны или хлеб замените на коричневый рис.
  • Замените свой перекус низкокалорийным попкорном, а не чипсами.
  • Выбирайте цельнозерновые хлопья для завтрака.
  • Ешьте больше фруктов и овощей с высоким содержанием клетчатки.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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