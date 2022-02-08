Эксперты назвали канцерогенные продукты, которые могут вызвать рак в кишечнике
Не существует многих продуктов, которые вызывают смертельное заболевание, но есть некоторые, которые увеличивают риск рака кишечника.
Национальная служба здравоохранения:
«Употребление обработанного и красного мяса может увеличить риск рака кишечника. Вероятно, существует связь между красным и обработанным мясом и раком кишечника». «Если что-то канцерогенно, это означает, что оно может вызвать рак».
К переработанному мясу относятся: колбасы, бекон, ветчина, салями и паштеты — все они могли быть сохранены путем копчения, вяления или соления. К красному мясу относятся говядина, баранина и свинина, которые могут способствовать развитию рака кишечника. 13 процентов случаев рака кишечника связаны с употреблением обработанного и красного мяса. Другие примеры включают «куриные наггетсы» и «мясные консервы».
Чтобы снизить риск, важно частично заменить красное мясо на курицу или рыбу. Или использовать бобы и бобовые в пищу вместо мяса. Одним из «защитных» диет от рака кишечника является употребление в пищу большого количества продуктов, богатых клетчаткой.
Простые замены для увеличения количества клетчатки включают:
- Макароны или хлеб замените на коричневый рис.
- Замените свой перекус низкокалорийным попкорном, а не чипсами.
- Выбирайте цельнозерновые хлопья для завтрака.
- Ешьте больше фруктов и овощей с высоким содержанием клетчатки.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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