Эксперты объяснили, почему гипертоникам нельзя есть оливки
Ваше кровяное давление может повышаться и понижаться в течение дня. Однако проблема возникает, когда ваши уровни становятся постоянно высокими. Наличие гипертонии может вызвать проблемы со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. К счастью, знание продуктов, которые представляют риск для вашего чтения, может помочь вам сократить потребление там, где это необходимо, и держать уровни под контролем.
Клиника Майо утверждает, что высокое кровяное давление описывает долгосрочную силу крови против ваших артерий, которая достаточно высока, чтобы вызвать проблемы со здоровьем. Это «молчаливое» состояние затрагивает около трети британцев. Однако многие могут даже не знать об этом, поскольку гипертония характеризуется отсутствием симптомов.
Что еще хуже, резкое повышение уровня может подвергнуть вас серьезному риску для здоровья. И один удивительный продукт, который может повысить кровяное давление, — это оливки.
Оливки, характеризующиеся соленым резким вкусом, в целом богаты витамином Е и антиоксидантами. Этот овощ используется для производства основного продукта средиземноморской диеты — оливкового масла. Итак, что делает малое количество еды рискованным, когда дело доходит до кровяного давления? Простой ответ — соль.
Расфасованные в банку магазинные оливки содержат около четырех граммов соли на 100 граммов.
Употребление слишком большого количества обычного ингредиента заставит ваше тело удерживать лишнюю воду, оказывая дополнительное давление на кровеносные сосуды.
Это повышает ваше кровяное давление. Кроме того, если ваши показания уже высоки, слишком много соли может поднять их еще больше.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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