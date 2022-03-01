Диабет 2 типа: напиток, который снижает уровень холестерина и инсулинорезистентность





Чай из гибискуса, получают из растения гибискуса, произрастающего в Индии и Малайзии, а зеленый чай готовят из листьев растения Camellia sinesis.

Что выяснили исследователи?

«Это исследование показывает, что употребление 150 мл настоя зеленого или гибискуса в три раза в день в течение четырех недель оказывает положительное влияние на резистентность к инсулину и определенные липопротеины при диабете 2 типа», - пишут авторы исследования.