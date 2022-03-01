Диабет 2 типа: напиток, который снижает уровень холестерина и инсулинорезистентность
Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, не поглощается клетками в достаточной мере. Это известно как резистентность к инсулину.
По данным Diabetes UK, основная роль инсулина заключается в стабилизации сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Без этого механизма уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня, что вызовет ряд осложнений.
Целью диеты является снижение резистентности к инсулину и снижение высокого уровня сахара в крови.
Исследователи обнаружили ряд диетических продуктов, которые производят желаемый эффект, и зеленый чай является одним из наиболее многообещающих. Целью исследования было сравнение влияния потребления гибискуса и зеленого чая на резистентность к инсулину.
Чай из гибискуса, получают из растения гибискуса, произрастающего в Индии и Малайзии, а зеленый чай готовят из листьев растения Camellia sinesis.
Для исследования 100 пациентов с диабетом 2 типа были случайным образом разделены на группу гибискуса и группу зеленого чая. Пациентам было рекомендовано пить по 150 мл гибискуса и настоя зеленого чая соответственно три раза в день в течение четырех недель.
Что выяснили исследователи?
Уровни холестерина ЛПВП значительно увеличились в обеих группах. Холестерин ЛПВП называют «хорошим» холестерином, потому что он снижает риск сердечных заболеваний за счет снижения уровня «плохого» холестерина.
Важно отметить, что вмешательство с зеленым чаем снижало резистентность к инсулину больше, чем вмешательство с гибискусом. Уровень сахара в крови натощак также претерпел «значительное» снижение в группе, принимавшей зеленый чай.
Исследователи пришли к выводу:
«Это исследование показывает, что употребление 150 мл настоя зеленого или гибискуса в три раза в день в течение четырех недель оказывает положительное влияние на резистентность к инсулину и определенные липопротеины при диабете 2 типа», - пишут авторы исследования.
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Diabetes UK
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