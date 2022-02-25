Что помогает лучше засыпать: названы продукты, которыми полезно ужинать

«Триптофан необходим организму для выработки серотонина. Серотонин используется для производства мелатонина – гормона, который помогает контролировать циклы сна и бодрствования».

«Новые научные данные свидетельствуют , что адекватное потребление полиненасыщенных жирных кислот омега-3, включая докозагексаеновую кислоту (ДГК) и эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК), связано с улучшением качества сна», - цитирует медиков Express Health.