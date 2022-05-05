Врач Чехонина перечислила продукты с эффектом снижения сахара в крови

«Дефицит хрома в организме повышает риск возникновения сахарного диабета. Главный симптом недостатка этого элемента – человеку хочется съесть сладкую пищу», - поделилась Чехонина.

«По результатам некоторых исследований, среди людей, которые недостаточно употребляют магния или имеют его дефицит, риск сахарного диабета в два-три раза выше».