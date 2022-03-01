Борьба с гипертонией: названы 3 эффективных и доступных продукта для снижения давления

«Внесение здоровых изменений в образ жизни помогает снизить шансы заполучить гипертонию, уменьшить риск кровяного давления, если оно уже высокое», - констатируют медики.

Когда сердце бьется, оно перемещает кровь по всему телу, и в зависимости от того, как она течет, кровь давит на стенки кровеносных сосудов. Если давление слишком высокое, это может вызвать повышенную нагрузку на сердце и повысить риск таких последствий, как сердечные приступы и инсульты. Идеальное артериальное давление должно составлять 120 на 80, но на практике у большинства взрослых людей среднего возраста артериальное давление находится в диапазоне от 120 на 80 (120/80) до 140 на 90 (140/90). Риск пострадать от высокого кровяного давления и гипертонии становится существеннее, когда имеется избыточный вес, употребляется слишком большое количество соли, а также алкоголя, недостаточно времени уделяется физическим нагрузкам.В частности, специалисты обращают внимание на три эффективных и доступных продукта для снижения давления.Недосыпание или нарушения сна могут поспособствовать высокому давлению. Диетолог Рози Миллен заявила, что перекус грецкими орехами за час или два до отправления ко сну может помочь с засыпанием – данный продукт является хорошим источником аминокислоты триптофана.В свою очередь, ученые Пенсильванского государственного университета утверждают, что употребление грецких орехов в рамках питания с низким содержанием насыщенных жиров может помочь снизить кровяное давление у людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS, употребление слишком большого количества кофеина усиливает подверженность гипертонии. Между тем, питье ромашкового чая дает эффект мягкого седативного средства, успокаивает нервы, уменьшает беспокойство, помогает при бессоннице и других проблемах со сном. В конечном итоге это благоприятно сказывается на показателях артериального давления.Натуральный йогурт без подсластителей содержит бактерии, которые способствуют высвобождению белков, снижающих кровяное давление. Вдобавок в нем присутствует ряд микроэлементов, в том числе кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции АД. Исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что ежедневная порци йогурта может помочь в борьбе с гипертонией, оказывая понижающий давление эффект. По словам исследовательницы Александры Уэйд, у людей, регулярно употребляющих йогурт, показатели артериального давления почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто его не ест.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой хлеб может снижать резистентность к инсулину