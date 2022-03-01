Как употреблять яблочный уксус: названы безопасные способы

«Яблочный уксус является кислым напитком, и если у вас имеются язвенный колит, воспаление в пищеварительном тракте или вы просто склонны к болям в животе, его употребление в неразбавленном виде вызовет неминуемое раздражение. Помимо «возмущения» желудка, это также может вызывать эрозию зубной эмали, жжение в горле, вздутие», - говорят его эксперты.

Будучи напитком из ферментированных яблок, яблочный уксус становится источником важных для хорошего здоровья витаминов А, С, К и фолиевой кислоты, однако его употребление в неразбавленном виде может вызывать неприятные ощущения как во рту, так и в желудке, предупреждает журнал Women's Health.Специалистами были названы безопасные способы его питья.В стакане воды следует разбавить 15 мл уксуса – такой напиток можно употреблять два раза в день.Заварите обычную чашку зеленого чая, немного охладите, влейте две чайные ложки яблочного уксуса, перемешайте. Можно добавить немного лимонного сока и меда.Чайную ложку молотой корицы следует размешать в кружке кипятка, дать остыть, затем добавить одну столовую ложку меда и две чайные ложки яблочного уксуса, снова тщательно перемешать.Ранее портал MedikForum.ru писал о малоизвестных преимуществах яблочного уксуса для здоровья.