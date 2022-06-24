Онколог Воробьев: силовые тренировки снижают риск смерти как минимум от семи видов рака
Согласно недавнему исследованию, определенные виды упражнений могут дать более высокие шансы предотвратить болезнь.
Рак может возникнуть практически в любом месте тела, но определенные условия более благоприятны для образования опухолей. К счастью, физические упражнения имеют широкое влияние на наше здоровье, которое может распространяться на профилактику некоторых заболеваний.
"Согласно недавнему исследованию, силовые тренировки могут значительно снизить риск смерти от некоторых хронических заболеваний, включая рак. Например, физическая активность связана с низким уровнем эстрогена и инсулина, что может снизить риск развития некоторых видов рака", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.
Давно известно, что физическая подготовка важна для предотвращения рака, потому что она помогает поддерживать здоровый вес. Однако существует несколько других правдоподобных научных объяснений.
"Другие исследования связывают физические упражнения с более низким риском развития 13 конкретных видов рака".
Было установлено, что физическая активность в свободное время была связана со «значительно» сниженным риском нескольких видов рака, включая рак толстой кишки, молочной железы и эндометрия.
"Я рекомендую взрослым выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут активной деятельности каждую неделю, чтобы снизить риск. Силовые тренировки также могут помочь защитить организм от неблагоприятных последствий".
Силовые тренировки исторически были признаны за их способность помочь выжившим справиться с побочными эффектами рака и его лечения.
Ранее Медикфорум писал от гениальной таблетке от диабета.
Оставить комментарий