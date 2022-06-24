Онколог Воробьев: силовые тренировки снижают риск смерти как минимум от семи видов рака

"Согласно недавнему исследованию, силовые тренировки могут значительно снизить риск смерти от некоторых хронических заболеваний, включая рак. Например, физическая активность связана с низким уровнем эстрогена и инсулина, что может снизить риск развития некоторых видов рака", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.

"Другие исследования связывают физические упражнения с более низким риском развития 13 конкретных видов рака".

"Я рекомендую взрослым выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут активной деятельности каждую неделю, чтобы снизить риск. Силовые тренировки также могут помочь защитить организм от неблагоприятных последствий".