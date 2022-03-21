Ученые назвали упражнения, снижающие риск проблем с сердцем

«Предыдущие исследования показывали благоприятное влияние силовых упражнений на неинфекционные заболевания и риск ранней смерти», — рассказывает Харуки Момма, первый автор исследования и лектор кафедры медицины и науки в области спорта и физических упражнений в Университете Тохоку в Японии.

Когда речь заходит о физических упражнениях, многие сетуют на отсутствие времени. Однако новое исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало, что хотя бы одно занятие в неделю может снизить риск сердечных заболеваний почти вдвое.Ученые изучали, как силовые упражнения влияют на риск возникновения серьезных проблем со здоровьем. Исследователи провели метаанализ 16 исследований, которые включали данные примерно от 480 тыс. участников в возрасте от 18 до 98 лет.Согласно результатам, у участников исследования, которые выполняли силовые упражнения от получаса до 60 минут в неделю в сочетании с любым объемом аэробной активности, риск смерти от рака снизился на 28 процентов, риск преждевременной смерти от любой причины на 40 процентов, а риск сердечных заболеваний на 46 процентов.Ранее ученые назвали группу крови , которая повышает риск тяжелого течения COVID-19.